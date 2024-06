Cena benefica per sostenere gli Amici dell'Oncologia

Gli Amici dell'oncologia, associazione per il supporto al paziente oncologico e fragile del Vco, da anni è al fianco delle persone che, sfortunatamente, durante il loro percorso di vita si trovano ad affrontare una malattia oncologica. Lo fanno prestando supporto psicologico, medico, fornendo assistenza e servizio di trasporto per sottoporsi alle cure, ma anche con tante piccole attività che possano rendere più facile la vita alle persone già costrette a combattere contro una brutta malattia. Ma l'associazione spesso acquista anche materiali necessari ai reparti di degenza, che vengono acquistati grazie anche alla generosità dei cittadini.



Per questo motivo giovedì 11 luglio al bar Etho di Domodossola è in programma una cena benefica: "Con questa iniziativa - spiega Cecilia Quagliaroli, consigliere dell'associazione e referente per Domodossola - intendiamo sensibilizzare sulle attività portate avanti dalla nostra associazione ma anche e soprattutto raccogliere fondi che destineremo all'acquisto di materiale per l'ospedale di Domodossola".



La cena benefica, al costo di 40 euro, si svolgerà all'Etho Food & Wine in regione Nosere. Una serata divertente, con la musica degli Yabadabadu e una ricca lotteria.

Per prenotazioni si può contattare il 347/2241077 o il 375/5155850.