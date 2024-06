Si è riunito in questi giorni il primo consiglio comunale di Premia dopo le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il sindaco Fausto Braita, giunto al suo quarto mandato, ha prestato il proprio giuramento, per poi nominare la nuova giunta. Il primo cittadino ha scelto come assessori Elia Scrimaglia e Augusta Setti, che ha assunto anche il ruolo di vicesindaco.

Mauro Bernardi è il capogruppo di maggioranza, mentre Paolo Barbetta è capogruppo di minoranza.