"Parole di Storia": una conferenza sull'artista ossolano Antonio Baronio

Un nuovo appuntamento, in programma per sabato 6 luglio alle 18.00 al castello di Vogogna, con “Parole di Storia”, il ciclo di conferenze organizzato da Acoi (associazione culturale Ossola inferiore) per celebrare i suoi primi 30 anni di attività.

La conferenza si intitola di “Antonio Baronio, un pittore europeo dimenticato tra Vogogna, Torino e Ginevra” e vede protagonista lo studioso ossolano Paolo Volorio. L’incontro si propone di raccontare l’ormai dimenticato artista vissuto tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Quest’ultimo, ossolano di origine, ha preso parte a numerosissime esposizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.