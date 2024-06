Confartigianato, un incontro con i candidati ad amministrative e regionali

Lunedì 3 giugno, in due incontri a Verbania e Novara, a cui partecipano imprenditori e dirigenti dell’associazione Confartigianato Imprese Piemonte Orientale incontra i candidati a sindaco di Verbania e i candidati di novarese e Vco alle elezioni regionali.

Questo il programma: alle ore 11.30 nella sede di Verbania in Corso Europa 27, un incontro con i candidati a sindaco del comune di Verbania; alle 13.30 incontro con i candidati alle regionali per il Vco. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, l’incontro a Novara (sede Confartigianato, ingresso da via Ploto) con i candidati alle elezioni regionali per il novarese.