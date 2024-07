Tutto pronto per la nuova edizione della Bettelmatt Ultra Trail

Manca davvero poco all’edizione 2024 di BUT Formazza, in programma il 13 luglio nei maestosi scenari alpini dell’alta Val Formazza.

Gli organizzatori di Formazza Event ci hanno sperato fino all’ultimo, ma la tantissima neve ancora presente nelle parti più alti della Val Formazza li ha costretti, per evidenti motivi di sicurezza, ad apporre modifiche ai tracciati di Bettelmatt Ultra Trail e Bettelmatt Super Race.

La buona notizia è che si toccherà comunque il punto più alto del percorso, il mitico rifugio 3A, a quasi 3.000 metri di altezza. Sarà diverso il percorso di avvicinamento: sia all’andata sia al ritorno si passerà dal rifugio Città di Busto e dal ghiacciaio del Siedel. Confermati i passaggi al Passo Nefelgiù (2.583 m) e, per BUT, alla Rupe del Gesso (2.430 m).

Con queste modifiche Bettelmatt Ultra Trail avrà un percorso di circa 53 km per circa 3.165 m D+, mentre Bettelmatt Super Race avrà un percorso di circa 40 km per 2.487 m D+.

Rimarrà invariato invece il percorso di Bettelmatt Race, 22 km per 1.320 m D+-, che condivide il tratto iniziale delle altre due gare, ma una volta scavalcato il Passo Nefelgiù, scenderà direttamente verso Valdo - Formazza, sede di partenza e arrivo di tutte le distanze: ovviamente confermato il passaggio in un uno dei punti più famosi dell’intera valle, la Cascata del Toce. Per tutte le distanze sono comunque obbligatori i ramponcini.

Per i meno allenati c’è comunque ancora una possibilità: Bettelmatt Mini Trail, 6 km per circa 200 m D+. In questo caso ci si potrà iscrivere anche il giorno stesso della gara.