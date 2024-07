Monti ancora all'attacco di Fovanna: "Nessuna trasparenza sugli atti amministrativi"

Prosegue l'attacco del capogruppo di minoranza al comune di Premosello Chiovenda, in particolare riguardo il progetto finanziario per la casa di riposo. L’argomento è stato ampiamente dibattuto nel consiglio comunale tenutosi il 10 giugno, nel quale il progetto è stato approvato con la maggioranza dei voti. Ora il capogruppo di minoranza Andrea Monti torna all’attacco proprio su questo tema, con una nuova nota in cui sottolinea quella che, secondo lui, è l’ennesima mancanza del sindaco Elio Fovanna.

“In data odierna abbiamo richiesto copia della delibera del consiglio comunale n°10 del 10 giugno 2024, incluso gli allegati: delibera ad oggi stranamente non ancora pubblicata sull’Albo Pretorio e non inserita tra l’ordine del giorno avente oggetto “approvazione verbali seduta precedente” di cui al consiglio comunale del 27 giugno 2024, nonostante tale Delibera fosse stata citata in un punto all’ordine del giorno del consiglio comunale tenutosi il 27 giugno quale parte integrante del punto medesimo”, si legge nel comunicato firmato da Monti.

“All’Illustrissimo signor prefetto abbiamo richiesto un autorevole intervento per garantire trasparenza degli atti amministrativi presso il comune di Premosello-Chiovenda – prosegue -ricordando che la delibera n°10 del 10 giugno 2024, riguarda la tanto contestata vicenda del project financing della Riss che prevede, tra le altre anomalie riscontrate, l’irrisorio canone annuo di € 25.000,00, a favore del comune in contraddizione con quanto il sindaco Elio Fovanna ha comunicato alla Corte dei Conti, canone a favore di € 270.000,00 (di questa questione è stata interessata anche la Procura della Repubblica di Verbania)”.

“La delibera n°10 del 10 giugno 2024, era già stata richiesta da parte nostra in occasione del consiglio comunale del 27 giugno 2024 – sottolinea il capogruppo di minoranza - non ci era stata consegnata, ricevendo una vaga e poco esaudiente risposta dal sindaco Elio Fovanna. Ci chiediamo: ma la delibera n°10 del 10 giugno 2024 del Consiglio Comunale, è stata redatta? Come mai non è stata ancora pubblicata nell’Albo Pretorio dell’ente nonostante sia trascorso oltre un mese? Come mai non ci viene consegnata?

Registriamo ancora una volta – conclude Monti - che la trasparenza tanto manifestata dal sindaco Fovanna all’inizio del suo mandato, definendo addirittura il comune come una sorta di casa di vetro, è rimasta una sua intenzione e oggi il comune più che essere una casa di vetro è un fortino con le porte chiuse!!”.