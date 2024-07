Uniti per Villa contro il "parcheggio selvaggio" in via Zonca. E spunta un senso unico...

Il 18 giugno, il gruppo consiliare Uniti per Villa aveva inviato un’interrogazione al sindaco Bruno Toscani per il “parcheggio selvaggio” in via Idilio Zonca, di fronte al parco giochi di Villadossola. Il primo cittadino ha risposto in data 11 luglio, e il gruppo consiliare ha condiviso la sua risposta, “per opportuna conoscenza di tutte le cittadine e i cittadini”.

Queste le parole di Toscani: “Agli atti di questo ente non risulta alcuna segnalazione relativa a quanto riportato nell’interrogazione. Inoltre, il principale disagio segnalato da parte di alcuni cittadini residenti riguarda non tanto il “parcheggio selvaggio”, ma la possibilità di riservare alcuni stalli di sosta per i soli residenti. Ciò premesso, nel mese di maggio è stato richiesto parere alla provincia del Vco, in qualità di ente proprietario della strada, in merito alla possibilità di modificare l’attuale sistema viario, trasformando via Idilio Zonca in strada a “senso unico”, in quanto ciò consentirebbe di aumentare il numero di stalli di sosta utilizzabili in detta area (quindi anche a beneficio dei residenti che da anni lamentano la carenza di parcheggi). In attesa, da un lato che la provincia, stante la prossimità delle elezioni comunali, definisse l’incontro con le amministrazioni potenzialmente interessate dalla modifica della viabilità di via Zonca e dall’altro che fosse depositata la perizia sul ponte di corso Italia, da giugno e con cadenza settimanale il comando di polizia locale ha provveduto a monitorare, mediante la videosorveglianza di piazza IV Novembre, la reale portata del disagio lamentato del “parcheggio selvaggio”. In sintesi, il comando ha riferito che:

- il marciapiedi oggetto di “parcheggio selvaggio” è praticamente inutilizzato nel corso dell’intera giornata (a prescindere dalla presenza di auto in sosta), e non è mai stato utilizzato (nell’arco orario oggetto di verifica – in genere 16-21) né da mamme con i passeggini né da anziani con carrozzelle. La viabilità su detto marciapiede è praticamente nulla.

- la presenza di veicoli in modalità “parcheggio selvaggio” non preclude il transito contemporaneo di veicoli in ambo in sensi, nemmeno quando uno dei veicoli che si incrociano è l’autobus di linea.

- non si sono evidenziate (sempre nel periodo di controllo) situazioni concretamente interferenti con la sicurezza della circolazione stradale, sia veicolare che pedonale.

Ciò non vuol dire che il fenomeno del “parcheggio selvaggio” sia legittimo e che non si debba intervenire. Si conferma, altresì, che al momento non sono stati accertati e/o segnalati, neanche da cittadini residenti, effettivi problemi alla circolazione veicolare e/o pedonale in via Idillio Zonca”.

La risposta ricevuta dal sindaco Toscani non ha però soddisfatto i rappresentanti della minoranza, che commenta così quanto affermato dal primo cittadino: “La prima sorpresa è che si è venuti a conoscenza della volontà di trasformare la via Idilio Zonca in senso unico. La seconda è quanto riferito dal comando della polizia locale che lascia perplessi: “Il marciapiedi è praticamente inutilizzato…”: questo significa che lo si possa utilizzare come parcheggio o permane un illecito la sua occupazione? “…anche se ci sono veicoli in parcheggio selvaggio, non viene precluso il traffico…”, ma una simile affermazione ha una giustificazione plausibile? Infine, lascia perplessi la frase che conclude la risposta del sindaco: il senso è che va tutto bene e solo noi siamo dei visionari! Sarà nostra preoccupazione testimoniare, con foto e documenti, che i cittadini sono tutti arrabbiati”.