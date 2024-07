Il ligure Nicola Poggi conquista la Bettelmatt Ultra Trail FOTO

Davvero di meglio non si poteva chiedere a questa edizione di BUT Formazza: 825 iscritti totali una giornata ideale per correre e godersi i maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte, resi ancora più affascinanti dalla molta neve presente: i tracciati sono diventati ancor più duri rispetto ma sicuramente ancor più spettacolari.



Bettelmatt Ultra Trail: vincono Poggi e Boggio

Come ampiamente annunciato proprio la neve ha costretto gli organizzatori di Formazza Event alla modifica dei tracciati di Bettelmatt Ultra Trail e Bettelmatt Super Race, le due gare più lunghe, per motivi di sicurezza.

Si è toccato comunque, in entrambe le gare, il punto più alto del percorso il mitico Rifugio 3A, a quasi 3.000 m di altezza. La gara più lunga, Bettelmatt Ultra Trail, circa 53 km per circa 3.165 m D+, è stata vinta dal ligure Nicola Poggi (Sisport SSD), che si è imposto con il tempo di 6h34’03”; seconda posizione per Fabio Rolando in 6h59’15” mentre la terza posizione è andata a Maichol Capelli in 7h09’03”. Dopo una prima parte di gara piuttosto battagliata Poggi ha decisamente allungato nella seconda parte del percorso, presentandosi poi trionfalmente a Valdo Formazza, sede di partenza e arrivo di tutte le gare.

Non ha invece avuto rivali Chiara Boggio (Durbano Gas Energy Rivarolo 77); l’atleta piemontese, una delle favorite alla vigilia, non ha tradito le attese andando a vincere in 7h58’31”, staccando nettamente le avversarie: la seconda, l’atleta di casa Claudia Cartini (Atletica AVIS Ossolana), è infatti arrivata distanziata di oltre un’ora, 8h59’10” il suo tempo, mentre la terza, Marta Ripamonti (ASD Le Volpi d’Invò) ha tagliato il traguardo dopo 9h54’31”.

Gli iscritti a questa gara sono stati 113.



Bettelmatt Super Race, vittorie per Dellavesa e Locatelli

Paolo Dellavesa ha vinto la Bettelmatt Super Race, 40 km per 2.487 m D+, con il tempo di 4h50’17”. L’atleta novarese, che considera BUT Formazza la “sua” gara, è sempre stato nelle prime posizioni e ha vinto al termine di una gara gagliarda. Seconda posizione ex aequo per Stefano Piana (Sport Project VCO) e Jacopo Colombo (ASD Run Fast).

Tra le donne vittoria per Sara Locatelli, altra atleta ossolana, che ha chiuso in 6h07’55”, davanti a Veronica Depaulis (Atletica Valsesia), seconda in 6h29’51”, e a Monica Moia (ASD Bognanco) che ha chiuso in 6h53’17”.

178 gli iscritti a questa distanza



Bettelmatt Race, Giacomotti e Regis vincono e convincono

Ormai è il “Re” di Formazza: Roberto Giacomotti (Sport Project VCO) è alla sua terza vittoria: lo scorso anno si è imposto nella BSR, quest’anno ha dominato la Bettelmatt Race, 22 km per 1.320 m D+, concludendo la sua fatica in 2h09’59”.

Secondo è arrivato Thomas Floriani (Sport Project VCO), che al suo debutto nei trail si è ottimamente disimpegnato chiudendo con il tempo di 2h13’59”; terza posizione per Filippo Crippa (Pergarun ASD) in 2h17’51”.

In campo femminile Chiara Regis ha avuto ragione di una tenace Veronica Riccio che le ha conteso la vittoria fino all’ultimo: 2h56’37 il tempo della vincitrice, che sta tornando ai suooi livelli dopo un infortunio, conto 2h57’49” di Riccio. Terza Martina Rigoli in 3h01’32”.

Bettelmatt Race ha avuto ben 454 iscritti: è stato un vero spettacolo vedere gli atleti alla partenza e il serpentone colorato arrampicarsi nei primi tratti di salita!



Bettelmatt Mini Trail

84 gli iscritti alla gara più corta, la BMT da 6 m e 250 m D+, vinta da Stefano Bellantonio (Caddese) in 33’18”, mentre in campo femminile arrivo in parata per Arianna e Fabiana Matli, prime in 39’46”. Da ricordare anche i vincitori della categoria Under 12: Leonardo Potè tra i maschi e Gaia Cerini tra le femmine.



Va così in archivio una edizione davvero memorabile di BUT Formazza, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da 13 nazioni e 13 regioni italiane: unanime l’apprezzamento per i tracciati, davvero molto scenografici, ma anche per l’organizzazione, che ha saputo gestire bene la modifica dei percorsi.