La Svizzera celebra i 100 anni del corno postale: 700 bus suoneranno all’unisono il mitico Pi-Po-Pa

Il corno postale compie cent'anni. Si tratta del corno a tre suoni inventato per fare si che i mezzi autopostali che percorrono le strade di montagna in Svizzera e sui passi transfrontalieri, possano essere ben sentiti dagli altri mezzi provenienti dalla direzione opposta.

Per festeggiare questo anniversario, tutti i conducenti di autopostale nelle aree montane suoneranno per 30 secondi, alle 10 del 17 luglio, il celebre “Pi-Po-Pa”.

Su 2.300 autopostali in servizio, ben 700 sono dotati del corno a tre suoni, oltre che del clacson standard.I corni a tre suoni saranno suonati ovunque si trovi l'autopostale, quindi anche in città o in stazione. Probabile quindi che uno dei mezzi a quell'ora sia anche in transito o sosta a Domodossola.