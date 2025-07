Torna “Dona la Spesa per gli amici animali”: solidarietà per cani e gatti senza casa

Sabato 12 luglio in 55 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa per gli amici animali”, un appuntamento solidale dedicato a cani e gatti senza casa.

Durante tutta la giornata, i clienti dei supermercati aderenti potranno acquistare e donare prodotti di prima necessità per la nutrizione degli animali (crocchette, scatolette, biscotti e altri alimenti) ai volontari delle associazioni locali presenti in ciascun punto vendita, che si occupano della cura e dell’accoglienza degli animali abbandonati.

L’estate è purtroppo il periodo dell’anno in cui si registra il picco massimo di abbandoni, un fenomeno che coinvolge soprattutto cani e gatti, con gravi ricadute sul benessere animale. A fronte di questa emergenza, il ruolo delle associazioni di volontariato che gestiscono canili, rifugi e colonie feline è essenziale: realtà che si reggono in gran parte sugli aiuti dei cittadini e su iniziative di solidarietà come questa.

Nel 2024 l’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 18 tonnellate di alimenti per animali, per un valore superiore a 60.000 euro, destinati a più di 45 associazioni del territorio.

Sul territorio delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara le donazioni saranno destinate a: associazioni Scodinzola Felice - Amici degli Animali - Rifugio del Cane (Superstore Coop di Intra-Verbania), Associazione Amici del Cane e A-Mici dei Mici (Ipercoop di Crevoladossola), associazione Amici del Cane (supermercato Coop di Domodossola – via Cassino), onlus Cuori Invisibili e Nati Liberi (Ipercoop di Gravellona Toce), Amici del Cane Odv Ets (superstore Coop di Omegna), associazione A.Mici di Rina (supermercato Coop Villadossola); A.N.P.A.N.A Novara Odv (supermercato Coop di Novara – Via Fara) e Humanity in the World ODV (Ipercoop di Novara), Arona Da Una Zampa (supermercato Coop di Arona), Gattile di Borgomanero (supermercato Coop di Borgomanero), Amici dei Gatti OdV (supermercato Coop di Cameri), Angeli con la coda blu (Ipercoop di Galliate), Amici dei Gatti OdV (supermercato Coop di Oleggio) e Oasi Felina Trecate ODV (supermercato Coop di Trecate).

"Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 50.000 cani e 80.000 gatti, con un picco nei mesi estivi, quando le rinunce di proprietà e gli abbandoni crescono fino al 40% rispetto al resto dell’anno – spiega Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. – Sono numeri che raccontano una fragilità diffusa, spesso legata a difficoltà economiche, a mancanza di consapevolezza o a cambiamenti improvvisi di vita. In questo scenario, le associazioni che si occupano dell’accoglienza e della cura degli animali abbandonati svolgono un ruolo fondamentale, ma si reggono quasi esclusivamente sul lavoro dei volontari e sulla generosità delle persone. Con Dona la Spesa per gli amici animali, vogliamo dare visibilità e sostegno concreto a queste realtà preziose, offrendo ai nostri soci e clienti un gesto semplice ma significativo per aiutare chi ogni giorno si prende cura di cani e gatti in difficoltà".