A Beura in arrivo Guzzisti da tutta Europa

Saranno a Beura a centinaia, come ogni anno, e provenienti da tutta Italia e dall'Europa, per uno dei raduni più famosi dedicati alle Moto Guzzi. L'appuntamento è dal 19 al 21 luglio al campo sportivo di Beura, che si trasformerà in un vero villaggio dedicato alle moto nate a Mandello del Lario, all'amicizia e alla passione comune per le due ruote, oltre ovviamente ai kg e kg di costine e ai litri di birra che scorreranno nei tre giorni.

Tanta anche la buona musica, con band live che suoneranno tutte le sere fino a tardi. L'apertura del motoraduno venerdì sera con servizio bar e cucina già dalle 15 e l'arrivo dei primi partecipanti. Il punto griglia sarà attivo dalle 18.30 alle 23 e vi sarà musica live dalle 21.30 con i Low Town che proporranno tanto blues. Si prosegue sabato 20 con l'apertura della festa alle ore 8, alle 15 motogiro riservato agli iscritti al raduno, e la sera musica con gli Heavy 80. Si potrà mangiare sia pranzo che a cena. Domenica è il giorno tradizionalmente riservato al rientro dei partecipanti, che inizierà subito dopo la colazione. Non saranno dunque attivi i punti ristoro e griglia.