''Settimana prossima taglieremo l'erba alla Tocetta''

‘’Il taglio dell’erba alla Tocetta dovrebbe avvenire la settimana prossima forse già lunedì’’. Lo dice Fausto Dotta, sindaco di Vogogna, che abbiamo sentito dopo la denuncia di alcuni residenti che avevano segnalato come il rio fosse invaso da erba alta. Situazione che potrebbe creare problemi anche all’impianto di allerta installato per avvisare i residenti dei Calami in caso di esondazione dei rii.

‘’Vogogna aveva due operai – dice Dotta- che sono andati in pensione. IN passato si èd deciso di affidare i lavori all’esterno anche per il verde, prevedendo un certo numero di tagli. Poi però il budget era stato ridotto e i tagli erano diminuiti. Ma la settimana prossima dovremmo riuscire a d intervenire alla Tocetta: infatti abbiamo sollecitato la ditta affinché tagli l’erba da cima a fondo e ci hanno promesso che lo faranno lunedì. Come comune viste le necessità abbiamo però deciso di assumere un operaio a breve, dopo aver analizzato gli equilibri di bilancio''.

Poi, Dotta aggiunge: ''Sulla Tocetta e sui problemi delle esondazioni siamo in contatto con Eni Rewind (la società ambientale di Eni che segue anche la bonifica a Pieve Vergonte ndr) ed abbiamo fissato un incontro: sul tema sicurezza abbiamo alcune idee’’.