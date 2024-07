A Beura il secondo appuntamento della rassegna "Musica d'estate"

Continua la rassegna “Musica d’estate 2024” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Il secondo appuntamento è in programma per domenica 21 luglio alle 21.00 nella chiesa di San Giorgio di Beura.

Protagonista della serata Antonio Vivaldi con una delle sue composizioni più note, il “Gloria”. Ad eseguirlo la corale di Calice, l’orchestra da camera della Cappella Musicale del Calvario e le soliste Candice Carmalt (mezzosoprano) e Angela Hyun Jung Oh (alto). Dirige Manfred Nesti.

Oltre al “Gloria”, il programma prevede il “Nisi Dominus RV 608” Salmo 126 in sol minore per contralto solo, archi e basso continuo e il “Beatus vir RV 598” Salmo 111 in si bemolle maggiore per soprano e alto soli, coro a quattro voci miste, archi e basso continuo.

Grazie all’iniziativa del comune di Beura Cardezza sarà possibile ascoltare, con questa serata, la produzione sacra di Antonio Vivaldi, mentre sabato 27 luglio, sempre alle 21.00, la stessa chiesa di San Giorgio ospita un secondo concerto. Questa volta protagonista sarà l’orchestra filarmonica Amadeus, che presenterà le opere concertistiche di Vivaldi, eseguendo le “Quattro Stagioni”, con Matteo Carigi violino solista e la soprano Victoria Shaparanova; dirige Gianmario Cavallaro.

Il concerto è promosso e sostenuto dal comune di Beura Cardezza e la rassegna “Musica d’estate 2024” è organizzata in collaborazione con l’ente di gestione dei Sacri Monti, la città di Villadossola, le parrocchie di Beura, Calice e Villadossola, e con il contributo e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco – Ente Filantropico e della Fondazione CRT.