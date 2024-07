La parrocchia di Montescheno annuncia che, a causa delle avverse previsioni meteo, la tradizionale processione dell’Autani, in programma per domenica 21 luglio, è annullata.

La giornata cambia quindi programma: non più il ritrovo alle 4.30 in chiesa, ma alle 10.00 per la santa messa celebrata da don Gaudenzio. Al termine ci si ritrova all’area feste degli alpini di Montescheno per un pranzo in compagnia.