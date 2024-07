Consiglio comunale, slitta la discussione sull'ipotesi del maxi istituto comprensivo

L'ultimo consiglio comunale di Domodossola prima delle vacanze è in programma il 22 luglio alle 21.00. Cinque i punti all'ordine del giorno. Il tema più caldo in discussione doveva essere quello del dimensionamento scolastico, in ottemperanza a quanto previsto dal piano di razionalizzazione regionale che prevede la riduzione delle dirigenze scolastiche nel Vco. Sul tavolo è arrivata la proposta del gruppo consiliare del Pd, che propone l'istituzione a Domodossola, per l'anno scolastico 2025 -2026, di due istituti comprensivi anziché uno di 1600 alunni: l'istituto comprensivo Milani con 811 alunni e l'istituto comprensivo Floreanini. Con 741 alunni. Ma anche lo slittamento dei tempi per decidere, indurrà il consiglio comunale a rinviare la decisione ad un'altra seduta.

All'ordine del giorno, poi, una variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024-2025-2026, la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la presentazione del Documento unico di programmazione 2025-2027 (D.U.P.). Infine, ci sarà la presentazione della convenzione tra il comune di Domodossola e l’Ente Fondazione Dignitatis Personae.