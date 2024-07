In Piemonte il Pd in prima linea per la raccolta firme contro l’autonomia differenziata

"La riforma sull’autonomia differenziata è ingiusta e antistorica. Ingiusta perché rischia di dividere il Paese tra cittadini di serie A e cittadini di serie B e antistorica perché in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso decidere di dividersi anziché unirsi è la scelta più sbagliata possibile. Uno scambio di riforme tra Lega e Fratelli d'Italia che fa male al Paese", è il commento del segretario regionale PD Domenico Rossi in occasione della grande mobilitazione per la raccolta firme della campagna referendaria contro il provvedimento voluto dalla destra di governo.

"Il Partito Democratico farà la sua parte e già in questo weekend ha organizzato più di 20 banchetti di raccolta in tutte le province del Piemonte grazie allo sforzo organizzativo dei nostri circoli e dei nostri militanti. Saremo impegnati per tutta l'estate militante a partire dai punti di raccolta firme costituiti presso le Feste dell'Unità in tutto il Piemonte» il resoconto di Rossi che aggiunge «non siamo soli, tante realtà si stanno impegnando per contrastare questa Legge. È un bel laboratorio per il centrosinistra che deve dimostrarsi unito, sia con i partiti che con la società civile e le realtà sindacali, contro la peggior destra della storia repubblicana", ha concluso Rossi.