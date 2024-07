Altri disagi per chi viaggia in treno: ad agosto tra Iselle e Domodossola attivi bus sostitutivi

Quest'estate, la società ferroviaria Rete Ferroviaria italiana (RFI) esegue ampi lavori di manutenzione sull'asse del Sempione. A tal fine chiuderà la linea ferroviaria tra Iselle e Domodossola dal 9 al 30 agosto 2024. Durante queste tre settimane, tutti i treni tra Iselle e Domodossola saranno cancellati. Verrà istituito un servizio di autobus sostitutivi.

Il RegioExpress BLS da Briga a Domodossola circola solo tra Briga e Iselle. Poiché anche i treni a lunga percorrenza tra Briga e Domodossola vengono cancellati, i treni BLS RegioExpress circolano ogni ora tra Briga e Iselle anziché ogni due ore come di consueto. Gli autobus offrono collegamenti in direzione di Domodossola e servono le stazioni di Varzo e Preglia.

Il tempo di percorrenza tra Briga e Domodossola si raddoppia quasi e ci sono meno posti disponibili per i viaggiatori. Ci saranno ulteriori restrizioni sui servizi a lunga distanza (si veda anche il comunicato stampa delle FFS). L'orario del trasporto veicoli del Sempione non sarà influenzato dai lavori di manutenzione della RFI. Durante la settimana, i treni per trasporto veicoli tra Briga e Iselle circolano ogni 90 minuti; nel fine settimana, dal venerdì a mezzogiorno alla domenica sera, circolano ogni ora. I treni supplementari per i lavoratori transfrontalieri non circoleranno in agosto.

L'orario tra Briga e Domodossola sarà leggermente modificato a partire dal 29 luglio 2024: i due treni supplementari offerti dalla BLS ai pendolari transfrontalieri nelle ore di punta del mattino tra Domodossola e Visp (RE2 Domodossola dalle 5.54) e della sera tra Briga e Domodossola (RE2 Briga dalle 17.36) non circoleranno dal 29 luglio al 30 agosto. Ciò è dovuto al fatto che la stagione principale delle vacanze in Italia comincia all'inizio di agosto e i pendolari che si recano al lavoro in Svizzera sono meno numerosi. L'orario online è stato aggiornato.

I treni merci non circoleranno sull'asse del LötschbergBLS Cargo è già interessata dai lavori di manutenzione della RFI sulla tratta tra Arona e Stresa dall'8 giugno (si veda anche il comunicato stampa delle FFS). Con la chiusura tra Iselle e Domodossola dal 9 al 30 agosto, non circoleranno treni merci sull'asse del Lötschberg. I treni BLS Cargo saranno deviati attraverso il Gottardo.