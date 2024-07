Grande partecipazione al giro podistico del Lago di Mergozzo VIDEO

Al giro podistico del Lago di Mergozzo, disputatosi ieri sera, erano attesi oltre 500 runners, ma l’affluenza è andata ben oltre le previsioni e al nastro di partenza l’organizzazione ha comunicato che erano ben 730 i podisti pronti a sfidarsi in questa suggestiva corsa, nel Vco unica nel suo genere.

L’evento sportivo, organizzato dalla società di Triathlon Dimensione Sport, è da sempre di gran richiamo e complice la splendida giornata ha fatto si che in piazza Cavour si presentassero atleti provenienti non solo dalla nostra provincia, ma anche dall’ovest Lombardia, Novara, Vercelli e Biella. Si è corso sul collaudatissimo percorso ad anello intorno al lago che prevedeva per i primi 2 km la litoranea del lago, quindi il caratteristico passaggio nel campeggio Continental con gli ospiti del Villaggio ad applaudire il transito dei runners, per poi inerpicarsi sulla ripida salita di 600 metri che porta a imboccare il sentiero azzurro.

Da qui lo scollinamento sulla mulattiera ed infine la discesa fino in piazzetta. Gli anni passano per tutti ma per Alessandro Turroni parrebbe proprio di no ed infatti è stato proprio lui il primo a giungere al traguardo in piazza Cavour davanti ad atleti ben più giovani. Alle sue spalle lo specialista di trail Riccardo Borgialli seguito da Alessio Lomazzi. Quindi Alessandro Geddo e il giovanissimo Lorenzo Cappini in quinta posizione. Bella lotta tra le scarpette rosa che si è risolta solo allo sprint con Silvia Signini che ha prevalso di un soffio Stefania Termignoni. Leggermente più staccata Alessia Pozzi, quindi Martina Rigoli e Barbara Benatti a completare la top five femminile.

Soddisfazione degli organizzatori per la folta presenza e per i complementi ricevuti, ma anche del neosindaco Massimiliano Stoto presente all’evento e organizzatore del prossimo evento podistico nel comune di Mergozzo che si terrà in frazione Bracchio il 2 agosto. Dopo il trittico dei laghi si torna a correre su percorsi collinari: giovedì 25 si corre a Brovello Carpugnino la “Corsa alpina in mezzo ai busch” e venerdì 26 la Cronotasso Suna –Cavandone, evento benefico organizzato da Cors di Corsa.