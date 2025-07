Sette ragazzi recuperati nella notte sopra Santa Maria Maggiore

Si è concluso intorno all’1:30 della notte l’intervento di recupero di sette ragazzi sul versante montano che sovrasta la pineta di Santa Maria Maggiore. Decisivo per la riuscita dell’operazione è stato l’impiego di un elicottero in volo notturno, decollato da Torino, che con più rotazioni ha trasportato in quota le squadre di soccorso e recuperato gli escursionisti tramite verricello.

I ragazzi si trovavano divisi in tre gruppi: il primo, rimasto in cresta, è stato individuato e raggiunto rapidamente. Più complesse, invece, le operazioni per localizzare e recuperare gli altri due gruppi, che avevano iniziato a scendere inoltrandosi nel fitto del bosco. Sul posto sono intervenuti il SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), la Stazione di Vigezzo del Soccorso Alpino, carabinieri e vigili del fuoco.