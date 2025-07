Vandalismo o dispetto? C'è preoccupazione a Bannio Anzino, dopo che l'altra notte qualcuno ha pensato bene di danneggiare due mezzi privati, tagliando le gomme. In un caso sono stati squarciati tutti i quattro pneumatici, nell'altro tre.

Un gesto che non ha spiegazione logica ma che ha lasciato perplessi e praoccupati i residenti del paese anzaschino. I due automezzi non erano parcheggiati vicino, ma in due punti diversi del paese.