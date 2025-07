Escursionista in difficoltà al Monte Leone, recuperato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Un escursionista quarantacinquenne di origine turca ma di nazionalità francese è stato soccorso questo pomeriggio intorno alle 14.00 ad una quota di circa 2500 metri sotto il massiccio del Monte Leone in Ossola. L’uomo, partito dall'alpe Veglia, si è trovato in difficoltà in un passaggio impervio, dove è stato colto improvvisamente dalla nebbia fitta. I tecnici dell’elicottero Drago 150 dei vigili del fuoco proveniente da Malpensa lo hanno recuperato in sicurezza e portato a Domodossola. Hanno collaborato alle operazioni di soccorso i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola e il Sagf di Domodossola. L'escursionista soccorso è in buone condizioni di salute.