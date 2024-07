"Effetto note": il nuovo appuntamento del festival Musica da bere

Sabato 27 luglio alle 17.45 un nuovo appuntamento con “Musica da bere”, la rassegna musicale di Santa Maria Maggiore. Nel parco di Villa Antonia si tiene “Effetto note – Narrazioni musicali per scenari possibili”, concerto di Giulia Larghi al violino, Giulia Bertasi alla fisarmonica e Stefano Fascioli al contrabbasso.

Le atmosfere cinematografiche che contraddistinguono il repertorio del trio guideranno il pubblico in un viaggio sottopelle, alla ricerca di un racconto che possa arrivare là dove a volte le parole si fermano. Come nella colonna sonora di un film non ancora scritto, le note evocano un mondo che lentamente si popola di immagini e personaggi che affiorano da lontano.

L'ingresso ai concerti è gratuito. In caso di maltempo tutti gli appuntamenti previsti nel parco di Villa Antonia si terranno presso il teatro comunale.