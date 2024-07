Elisa Longo Borghini ottava nella crono olimpica

Elisa Longo Borghini conquista l'ottavo posto, inaugurando la partecipazione italiana alle Olimpiadi in Francia. La medaglia d'oro va all'australiana Grace Brown, che ha superato la britannica Anna Henderson e l'americana Chloe Dygert. Brown ha completato la gara in 39:38.24, distanziando le altre di un ampio margine, con Longo Borghini che ha terminato a 2:11.08 dalla vincitrice.

Nonostante una giornata segnata dalla pioggia sin dalle prime ore del mattino, Elisa Longo Borghini è riuscita a piazzarsi tra le prime dieci: "Un risultato in linea con le aspettative. Quando ho saputo della caduta di Kopecky, una che sa come andare in bicicletta, ho pensato soprattutto a non cadere. Sapevo che non era una cronometro adatta alle mie caratteristiche e per questo non sono delusa. Sto bene e guardo alla prova di domenica."