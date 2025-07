Al Sacro Monte Calvario il concerto “Il mito d’orfeo a lume di candela”

Domenica 27 luglio il Sacro Monte Calvario ospita il secondo appuntamento di “Musica d’estate 2025” con un concerto a lume di candela tra voci e strumenti antichi.

Protagonisti della serata saranno i cantanti Alessandro Tonietti (controtenore), Stefano Maffioletti (tenore) e Mario Tahtouh (basso), accompagnati dall’ensemble barocco Les Arches du Roi su strumenti originali. Il programma sarà interamente dedicato a cantate francesi tra Seicento e Settecento, ispirate al mito di Orfeo: “Orphée” di Louis-Nicolas Clérambault, “Le Retour d’Eurydice aux enfers” di Charles Piroye e “Orphée descendant aux enfers” di Marc-Antoine Charpentier, compositore centrale della serata.

Nonostante la recente formazione, il gruppo ha già debuttato in importanti rassegne e affiancato cantanti di prestigio, confermandosi tra le realtà emergenti della musica antica in Italia. In caso di maltempo, il concerto si terrà in Sala Bozzetti.