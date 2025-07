Sostenibilità ed economia circolare: con il Kiwanis Club un incontro con l'esperto Luciano Giannini

Il Kiwanis Club di Domodossola ha promosso un incontro sul tema della tutela ambientale e della sostenibilità con Luciano Giannini, Ceo della start up E4SD (Energy for Sustainable Development).

Giannini ha condiviso la sua visione illuminante su come le tecnologie verdi possano fungere da catalizzatori per una cooperazione equa tra Europa e Africa. Ha messo in evidenza l'opportunità rappresentata dall'economia circolare, un modello rivoluzionario che non solo promuove il riciclo e la riutilizzazione, ma trasforma ogni scarto in una risorsa preziosa. Questo approccio audace mira a ridurre drasticamente gli sprechi e a massimizzare l’efficienza, creando un ciclo virtuoso che beneficia l'intero pianeta.

La conferenza ha affrontato questioni cruciali legate alla geopolitica e all'innovazione, evidenziando come le nuove tecnologie possano affrontare le sfide ambientali globali. Giannini ha presentato progetti pionieristici, come l'installazione di generatori su navi per produrre energia elettrica nelle città africane. Questa iniziativa non solo offre una soluzione innovativa all'accesso all'energia in un continente dove 600 milioni di persone vivono senza elettricità, ma rappresenta anche un passo decisivo verso un futuro energetico sostenibile.

Inoltre, il processo di riforestazione è stato descritto come una pietra miliare per la sostenibilità. Gli alberi non solo rilasciano ossigeno e immagazzinano anidride carbonica, ma sono anche una fonte di prodotti rinnovabili vitali. La riforestazione non è solo un atto ecologico, ma un imperativo morale per garantire un equilibrio ecologico e combattere il cambiamento climatico.