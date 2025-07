Montecrestese pronto ad accendersi con la Sagra della Patata VIDEO

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ossolana: la Sagra della Patata di Montecrestese, giunta alla sua 31ª edizione, si svolgerà da venerdì 29 agosto a lunedì 1° settembre 2025 presso il campo sportivo del paese, con un’anteprima dedicata ai giovani già nella serata di giovedì 28 agosto con ospite dj Matrix.

La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta questa mattina nella sala G. Falcioni di Domodossola, alla presenza dei volontari e dei rappresentanti della Pro Loco di Montecrestese, guidata da Guido Tomà. «È per me motivo di grande orgoglio – ha dichiarato – poter coordinare un gruppo di associazioni che lavorano insieme. Una sagra come la nostra riesce a trasmettere senso di appartenenza, anche grazie alla partecipazione attiva di tante generazioni e volontari che rendono possibile tutto questo».

A testimoniare il valore dell’evento è anche il riconoscimento ottenuto, quando la sagra è stata premiata al Senato come “Sagra di Qualità” per il suo impatto ambientale e sociale positivo. Lo scorso anno, ben 430 volontari hanno lavorato contemporaneamente in una sola sera, dimostrazione concreta della forza della comunità locale.

"Siamo riusciti a raggiungere numeri importanti – ha sottolineato Raffaella Papa, vicepresidente della Pro Loco – con circa 3.000 pasti serviti ogni sera. Ogni anno miglioriamo il servizio e puntiamo molto sulla sostenibilità, con raccolta differenziata e attenzione alla pulizia. Tra le novità più significative di quest’anno c’è l’Area Baby Pit Stop, realizzata con Unicef , uno spazio dedicato alle mamme per allattare e cambiare i bambini in un ambiente accogliente e protetto".

Ampio spazio anche per i giovani, con cinque serate di musica e intrattenimento. Come anticipato da Paolo Fedeli, vicepresidente della Pro Loco e coordinatore dell’area giovani, la sagra si aprirà giovedì 28 agosto con una serata speciale animata da dj Matrix e dj Sebbo. "Sicurezza e rispetto saranno le parole chiave: niente superalcolici e massimo impegno per garantire un ambiente sereno, sia dentro che fuori dall’area. Ci sarà anche un servizio navetta gratuito da Domodossola", ha aggiunto Fedeli.

Il programma è ricco e variegato: musica dal vivo, concerti, orchestra, serate danzanti, il tradizionale Concorso della Patata, stand gastronomici con le rinomate patate locali, e ancora visite guidate per scoprire le bellezze di Montecrestese, «un museo a cielo aperto», come lo definisce la Pro Loco. A impreziosire il tutto, la Mostra Mercato Arte e Sapori e lo stand della Pro Loco, dove sarà possibile acquistare prodotti del territorio.

Grande attenzione, come sempre, all’ambiente: la sagra è un’EcoFesta a tutti gli effetti, con rifiuti differenziati, vettovaglie compostabili, posate in acciaio, detersivi ecolabel, e l’iniziativa “PataBag” contro lo spreco alimentare. Il servizio navetta gratuito, come anticipato, sarà attivo tutte le sere dal 29 agosto al 1° settembre, dalle 20:00 alle 03:30, tra Domodossola (stazione FS) e Montecrestese.

Non mancherà, infine, uno spazio dedicato all’istruzione: quest’anno la sagra ospiterà un progetto in collaborazione con l’Istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola, offrendo agli studenti la possibilità di presentare il proprio istituto e partecipare attivamente alle attività dell’evento.

La Sagra della Patata si conferma così una manifestazione che unisce tradizione, gusto, sostenibilità e inclusione, con l’obiettivo – sempre raggiunto – di offrire il meglio a tutta la comunità. Per info e programma completo: www.promontecrestese.it e canali social ufficiali della Pro Loco.