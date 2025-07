Malescorto, questa sera la cerimonia di premiazione al Cinema Comunale

Si conclude questa sera, sabato 26 luglio, la venticinquesima edizione di Malescorto, il festival internazionale del cortometraggio che ha animato per una settimana Malesco e la Valle Vigezzo con proiezioni, incontri e ospiti.

Alle 21.00 al Cinema Comunale si terrà la cerimonia di premiazione, con la proclamazione dei vincitori e la proiezione dei corti selezionati dalla giuria tra le opere in concorso nella Selezione Ufficiale.

"Dopo il grande debutto di questa venticinquesima edizione – ha dichiarato il sindaco di Malesco Enrico Barbazza – la settimana di festival è proseguita con un’ottima partecipazione di pubblico. Anche quest’anno è stata garantita una qualità altissima nei cortometraggi in concorso, che crescono per numero e livello di anno in anno. Un sentito ringraziamento va allo staff e alla direzione artistica per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni, come dimostra la presenza costante e attenta del nostro pubblico. Ringrazio anche i partner e tutti coloro che credono nel nostro festival e ci supportano nella realizzazione".

Nella serata di venerdì 25 luglio, sul palco del Cinema Comunale sono intervenuti – oltre al sindaco Barbazza – il presidente del Distretto Turistico dei Laghi Francesco Gaiardelli, l’assessore Gianluca Iervasi in rappresentanza del Comune di Domodossola, la consigliera Patrizia Testore per la Fondazione Comunitaria del VCO e il direttore generale della Ferrovia Vigezzina-Centovalli Matteo Corti.

L’incontro ha visto anche l’intervento dell’artista Michele Scaciga, in occasione dell’inaugurazione della mostra Anniversari, allestita all’interno del Cinema di Malesco.