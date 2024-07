Con l'efficientamento energetico ampi risparmi sulle bollette e incentivi fiscali

Energy Wave, azienda del Gruppo GETEC, attiva nel Verbano Cusio Ossola e specializzata nella pianificazione e realizzazione di opere di riqualificazione energetica per condomini e grandi edifici

L'efficienza energetica degli edifici è fondamentale per ottenere risparmi notevoli sulle bollette e per usufruire degli incentivi fiscali disponibili. Interventi di ammodernamento degli impianti e soluzioni innovative permettono oggi di recuperare con lo stesso contratto dal 50 al 75% della spesa sostenuta nei termini della normativa vigente.

Energy Wave, ESCo certificata che opera nel settore dell’efficienza energetica, estende ora il suo know-how e la sua esperienza anche nella provincia del Verbano Cusio Ossola: “Abbiamo 80 anni di storia e una grande capacità di innovare, grazie all’appartenenza al Gruppo internazionale GETEC, leader nella gestione dell’energia” - spiega il responsabile commerciale Walter Fontana.

Energy Wave offre una gamma di soluzioni all’avanguardia per la gestione efficiente dell’energia, inclusi servizi di climatizzazione, riscaldamento e acqua calda sanitaria. "Studiamo le esigenze dei condomini e formuliamo proposte personalizzate, con la possibilità di fornire la ripartizione dei consumi” - continua Fontana.

Oltre a un’analisi energetica dell’edificio, Energy Wave realizza interventi chiavi in mano per adeguare gli stabili alla normativa, ottenere risparmi sui consumi e recuperare parte della spesa sostenuta, tramite detrazioni fiscali e dilazione in un contratto di Servizio Energia Plus pluriannuale.

Anche per i lavori non coperti da incentivi fiscali Energy Wave offre la possibilità di dilazionare l’importo per la durata contrattuale del Servizio Energia.

La sostituzione del generatore di calore consente una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta mentre gli interventi di miglioramento dell’involucro del fabbricato, come coibentazioni e isolamenti, possono ottenere una detrazione fino al 75%.

Gli interventi incentivati dall’ecobonus includono la sostituzione di caldaie a condensazione, pompe di calore, coibentazioni dell’involucro, micro-cogeneratori e impianti fotovoltaici, con la possibilità di istituire gruppi di autoconsumo collettivo.

Energy Wave è in grado di valutare, pianificare ed eseguire opere di riqualificazione energetica presso edifici di piccole, medie e grandi dimensioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0131 244711.