Salta un giunto sul viadotto dopo Re. I frontalieri: "Anas intervenga per mettere in sicurezza la strada"

Un giunto che si solleva pericolosamente. Una situazione di pericolo che si è registrata lungo la statale 337, tra Re e Ribellasca.

"Dobbiamo constatare - segnala il portavoce dei frontalieri, Antonio Locatelli - l'ennesimo evento pericoloso per gli utenti che percorrono la statale 337 della Valle Vigezzo: sul viadotto di Iselle, si è verificato il distacco improvviso di un parte di un giunto di dilatazione nel primo tratto laterale dello stesso".

Un rischio grosso, quello che si è corso. "Grazie però alle tempestive segnalazioni e all'intervento del sindaco di Re Massimo Patritti – spiega Locatelli - si è evitato un possibile incidente con conseguente danno all'automobilista che in quel momento stava transitando lungo questa strada. Alla luce di quanto successo, come frontalieri chiediamo ad Anas che venga fatta una tempestiva verifica delle condizioni dei rimanenti giunti di dilatazione onde evitare altri pericolosi sollevamenti e rotture degli stessi visto l’alto numero di auto e mezzi che circolano sulla 337, in crescita esponenziale in questi giorni, con il flusso turistico estivo".