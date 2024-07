Crescono i controlli dei carabinieri nel Vco: da inizio anno 205 denunce per guida in stato di ebbrezza

Da oltre un anno i carabinieri del comando provinciale sono impegnati in controlli mirati a garantire la sicurezza sulle strade della provincia del Vco, per prevenire e reprimere i comportamenti maggiormente pericolosi. La guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, insieme all’uso del telefono cellulare e l’eccesso di velocità, sono infatti tra le maggiori cause degli incidenti stradali.

Dal primo gennaio di quest’anno, infatti, i carabinieri hanno contestato la guida in stato di ebrezza complessivamente in 205 occasioni, la maggior parte delle quali nei fine settimana, con 155 denunce a piede libero e 50 amministrative. Tra le denunce, 10 hanno riguardato conducenti che sono rimasti coinvolti in incidenti stradali autonomi o con altri veicoli, mentre 46 sono state accertate in orario notturno. 5 invece i neopatentati sanzionati, per cui è previsto il limite di tasso alcolemico paria zero. Il tasso medio complessivo rilevato è stato di circa 1,20 g/l, oltre il doppio di quello massimo consentito. Altri 7 automobilisti sono stati invece denunciati per guida sotto l’influenza di stupefacenti. L’anno precedente, il 2023, tra gennaio e dicembre, i carabinieri hanno contestato complessivamente 371 guide in stato di ebrezza, praticamente più di una al giorno, 13 delle quali a carico di conducenti coinvolti in incidenti stradali. A queste si aggiungono 9 denunce per guida sotto l’effetto di stupefacenti.