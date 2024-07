Autostrada A26, tutti i cantieri programmati per la settimana

Autostrade per l’Italia comunica la pianificazione delle cantierizzazioni relative a chiusure e deviazioni di carreggiata previste per la settimana del 29 luglio sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Sono previsti alcuni cantieri di corsia unica permanente. In particolare, nel tratto compreso tra l’allacciamento A26/A4 e Romagnano in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 140+300 e pkm 143+800, in modalità permanente fino a sabato 10 agosto. Nel tratto compreso tra Romagnano e l’allacciamento A26/A4 in direzione Genova, tra le pkm 144+100 e pkm 140+500, sempre fino a sabato 10 agosto. Nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, Toce tra le pkm 181+600 e pkm 189+400, dal 29 luglio al 2 agosto.

È inoltre previsto un cantiere di deviazione di carreggiata, nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce, Toce tra le pkm 181+000 e 189+900, dal 29 luglio al 2 agosto.

Infine, diverse chiusure in orario notturno: nella notte di lunedì 29 luglio sono chiuse le entrate e le uscite di Borgomanero, con uscita e entrata alternativa a Castelletto Ticino o Arona; nelle notti del 30 e 31 luglio sono chiuse le entrate e le uscite di Castelletto Ticino, con entrate e uscite alternative a Borgomanero e Arona; nella notte del 1° agosto è chiusa la rampa esterna di Castelletto Ticino del ramo bidirezionale (lato uscite) verso SS32 e SS33 verso bidirezionale (lato entrate); infine, nella notte di venerdì 2 agosto è chiusa la rampa esterna di Castelletto Ticino del ramo da Castelletto Ticino verso Novara e ramo da Novara verso Castelletto Ticino. Tutte le chiusure notturne sono programmate dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo.