La Pro Vercelli in ritiro in Valle Vigezzo

La Pro Vercelli 1892 è pronta a ripartire. E la stagione 2025/2026 inizierà ancora una volta in Valle Vigezzo.

Il raduno della prima squadra, fissato per lunedì 7 luglio allo Stadio "Silvio Piola", proseguirà in città sino al 20 luglio, poi, i giocatori agli ordini del nuovo tecnico Michele Santoni, raggiungeranno il 21 luglio la Valle Vigezzo per restarevi sino al 31. Infatti il tradizionale ritiro estivo sarà a Druogno per il terzo anno consecutivo.

Il primo impegno ufficiale della stagione sarò la gara di Coppa Italia in programma il 17 agosto.

In un primo tempo anche la Spal pareva aver deciso per il ritiro precampionato in valle. Poi le note vicissitudini societarie hanno visto la squadra esclusa dalla serie C e costretta a ripartire dall’Eccellenza. Una situazione che ha dunque fatto saltare anche la preparazione in terra vigezzina.