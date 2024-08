Banche: dal 2018 al 2023 -20,7% sportelli, in Piemonte insoddisfatte 10 persone su 10

Banche: Uilca, dal 2018 al 2023 -20,7% sportelli, in Piemonte insoddisfatte 10 persone su 10

In Italia, dal 2018 al 2023, gli sportelli bancari sono diminuiti del 20,7% (-5.248), i comuni serviti da banche sono diminuiti del 13,4% (-717). Anche i dipendenti hanno subito un calo del 6% (-16.727) . Secondo i primi risultati del secondo Rapporto Uilca 'L’impatto della desertificazione bancaria sugli italiani 2024', 9 persone su 10 si dichiarano 'insoddisfatte' dalla chiusura delle filiali bancarie nel proprio comune e 5 su 10 dichiarano di recarsi in una sede bancaria 'almeno una volta al mese'. Ad aumentare è la percezione di “mancanza della filiale bancaria”: 7 persone su 10 dichiarano di averla avvertita molto o abbastanza, nel 2023 erano 6. Peggio in Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Veneto dove sono 10 su 10 le persone a dichiararsi insoddisfatte.

“Continua l’impegno Uilca contro la chiusura delle filiali bancarie sui territori - commenta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan - Purtroppo, anche quest’anno, i dati rispecchiano la situazione di disagio e malcontento rilevata nel 2023, in occasione della campagna itinerante Uilca Chiusura filiali? No, grazie che ci ha visto girare i comuni più colpiti dalla desertificazione bancaria. L’evento di gennaio di presentazione dei dati al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha comportato l’istituzione di un tavolo di lavoro al Cnel e dei primi Osservatori Regionali dedicati al problema”.