Presentata in provincia la nuova "Ciclovia del Toce"

Cinquanta chilometri da pedalare, tra Mergozzo e Crevoladossola, un investimento da 1 milione e 300mila euro, già coperti dal contributo di 550mila euro di fondazione Cariplo che ha ammesso il progetto presentato da provincia e comuni di Piedimulera e Crevoladossola al bando degli emblematici “senza chiedere ulteriori delucidazioni”, informa il presidente, Alessandro Lana.

Mancano solo gli ultimi dettagli, l’inserimento del tratto di Crevoladossola, per “tornare in fondazione Cariplo a novembre per l’approvazione definitiva”, aggiunge Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria del Vco, che ha presentato il progetto al bando.

Si tratta, spiega Magda Verazzi, di completare quanto già realizzato da Mergozzo a Villadossola “con la sistemazione del guado da Migiandone a Premosello, dove verrà realizzato un nuovo ponticello (investimento previsto 700 mila euro)”. La ciclovia esistente, aggiunge Verazzi, “è stata per anni abbandonata a sé stessa per mancanza di fondi, solo di recente è stata sottoposta a manutenzione”.

Crevoladossola, che si è aggiunta al progetto, “completerà il percorso ciclopedonale già avviato con fondi Pnrr”, spiega il vicesindaco Andrea Cogliandro. Poi partirà la raccolta fondi sul territorio per arrivare alla cifra necessaria. “Si tratta – puntualizza Verazzi – di un percorso potenzialmente strategico per lo sviluppo della mobilità pedonale, interconnesso con le vallate ossolane e la vicina Svizzera. Si raccorderà, tra l’altro con altri progetti, ad esempio quello tra Domodossola e Pieve Vergonte, inserito nella Ciclovia del mare verso la Liguria”.