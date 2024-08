Premia, agosto tra feste e celebrazioni

Premia si prepara a un agosto all'insegna della festa e del divertimento con una serie di eventi imperdibili per grandi e piccini. La stagione estiva del paese sarà animata da una serie di iniziative che spaziano dalla musica alla cultura, passando per celebrazioni religiose e manifestazioni artistiche.

Festa di Pioda - Sabato 10 agosto, Premia darà il via ai festeggiamenti con la tradizionale Festa di Pioda. La giornata inizierà con una messa alle 10.30, seguita da un pomeriggio di festeggiamenti che culminerà alle 15 con il concerto del Corpo Musicale San Rocco, che allieterà i presenti con una selezione di brani musicali.

Festa campestre della Banda Musicale di San Rocco - Dal 14 al 18 agosto, la festa campestre, organizzata dalla Banda Musicale di San Rocco, sarà il cuore pulsante delle celebrazioni estive. Una settimana di musica dal vivo, giochi per bambini, divertimento per tutti e serate ricche di specialità gastronomiche locali.

Festa di Santa Maria Assunta - Giovedì 15 agosto, a Salecchio Inferiore, si celebrerà la Festa di Santa Maria Assunta con una messa alle 11.00, seguita da festeggiamenti.

Presentazione del Libro “Valle Antigorio: Architettura Rurale e Territorio” - Venerdì 23 agosto, alle 20.30 presso la sala consiliare, si terrà la presentazione del volume “Valle Antigorio: Architettura Rurale e Territorio” di Alessandro Zucca.

Scultori in piazza e arrivo della carovana Sbrinz-Route - Sabato 24 e domenica 25 agosto, Piazza Municipio ospiterà “Scultori in Piazza – I Viaggiatori delle Alpi”, un'esposizione di sculture che trasformerà la piazza in una galleria d'arte all'aperto. Infine, venerdì 30 agosto, Premia accoglierà con entusiasmo l’arrivo della carovana Sbrinz-Route.