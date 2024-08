Alla Lucciola si è parlato di piccoli borghi e aree interne con Paolo Furia

Assente per motivi di salute l'onorevole Chiara Gribaudo, vicepresidente Nazionale del PD, sono stati Paolo Furia, membro della direzione nazionale del PD, già segretario regionale e consigliere comunale a Biella, e Riccardo Brezza capogruppo a Verbania, protagonisti del primo dibattito alla festa della Lucciola.

Insieme hanno riflettuto su aree interne e montane e sulla nuova legge sulla montagna in discussione al governo. Ma prima Alice De Ambrogi, segretario dimissionario, ha voluto salutare e ringraziare tutti i volontari che, ha detto, "Rappresentano una comunità non solo politica ma anche e soprattutto di persone". La De Ambrogi ha anche rivolto un pensiero al compianto Davide Bolognini (deceduto alcuni anni fa) "una persona che incoraggiava le altre persone".

"Il tema della aree interne è all'attenzione del partito - ha spiegato Furia - l'Italia è un paese fatto soprattutto di piccole comunità e sulle loro necessità è importante riflettere. Il mondo contemporaneo privilegia le metropoli che attirano capitali e persone a discapito delle piccole realtà. Dobbiamo ragionare su come risolvere i problemi dei piccoli paesi e delle piccole città affinché possano divenire più attrattive per le aziende e per le persone".

Furia, in merito alla discussione in corso sulla nuova legge dedicata alla montagna ha spiegato: "Accettiamo la sfida di discutere di misure pratiche. Questa nuova legge, così come impostata, ci preoccupa soprattutto per l'aspetto legato all'autonomia differenziata". E proprio in merito a quest'ultimo, alla Lucciola il PD ha attivato un banchetto per firmare a sostegno dell'apposito referendum.