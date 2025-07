Tradizionale appuntamento all'alpe San Giacomo

Torna, come ogni anno, la tradizionale festa all’alpe San Giacomo (1324 metri), la montagna che sovrasta Pallanzeno, Villadossola e la parte bassa della valle Antrona.

L’appuntamento è come sempre a fine luglio. La data è quella di sabato 26, quando dai paesi di fondovalle gli appassionati inizieranno a salire verso la vetta della montagna.

Alle 5,30 è prevista la partenza dell’Autani da Seppiana mentre i fedelissimi della festa partiranno anche da Villadossola e Pallanzeno per arrivare in tempo per la messa delle ore 11. Poi alle 12 il pranzo e nel pomeriggio la processione.

La giornata è stata organizzata in collaborazione col Cai di Villadossola. Nei giorni scorsi un gruppo di volontari ha provveduto a pulire e tagliare l’erba del pratone dell’alpe.