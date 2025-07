Contro la guerra a Gaza campane a 'distesa' a Villa e in Valle Antrona

Domani alle 22 le campane delle chiese di Villadossola e della Valle Antrona suoneranno a distesa per richiamare alla preghiera e all'azione per la pace, in linea con gli ideali di Pax Christi.

Il movimento per la pace, invita le comunità ecclesiali d’Italia ad aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio…..Domenica 27 luglio alle ore 22.00 facciamo suonare anche le nostre campane”. Di sicuro l'iniziativa viene accolta da Villadossola e dalle parrocchie della Valle Antrona nelle quali collabora don Renato Sacco che è esponente di Pax Christi, la proposta però è rivolta tutte le comunità ecclesiali d'Italia.

“La situazione a Gaza sta precipitando sempre di più - dice don Renato Sacco - facciamo suonare le nostre campane per rompere il silenzio su Gaza. A tutti noi è richiesta la voce potente della nostra solidarietà con il popolo palestinese. Sarebbe bello se da tanti campanili arrivasse il richiamo alle nostre coscienze”.