Rete Natura 2000, Andrea De Zordi e Davide Rainelli nel tavolo tecnico permanente per il Vco

Il progetto Life NatConnect 2030 è stato costituito dalle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e dalla provincia autonoma di Trento e ha come principale scopo il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità attraverso lo sviluppo delle azioni definite con i Prioritised Action Frameworks (PAF) 2021-2027 per la Rete Natura e il consolidamento di un sistema di gestione integrato della rete Natura 2000 tra le diverse regioni e province partecipanti.

Tra le diverse azioni del progetto è prevista anche la creazione di tavoli tecnici permanenti (Ttp) formati dagli enti gestori dei siti N2000 e da rappresentanti dei beneficiari del progetto per ciascuna regione o provincia di intervento. I Ttp svolgeranno il ruolo di organo consultivo durante tutta la durata del progetto (9 anni) per garantire che le azioni progettuali siano in linea con i fabbisogni e le necessità del territorio e per stimolare un approccio partecipativo e coordinato nella gestione di N2000 a livello padano.

Per quanto riguarda la provincia del Vco, i rappresenti scelti sono Andrea De Zordi e Davide Rainelli, referenti della Rete Natura 2000, che saranno componenti del tavolo tecnico permanente.