Stazione di Locarno S. Antonio: al via i lavori di adeguamento alla legge disabili

La Direzione Fart informa le autorità e la popolazione che lunedì 19 agosto 2024 inizieranno alla stazione di Locarno S. Antonio, i lavori di adeguamento alle disposizioni della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili.

I lavori riguarderanno in particolare la sopraelevazione del marciapiede, la riduzione della sopraelevazione del binario, la sostituzione dell’ascensore con adeguamento del vano lift alle nuove dimensioni, la creazione della rampa di raccordo alla struttura esistente (pendenza max 6%), l’esecuzione di segnaletica orizzontale (linee tattili-visive) e verticale (tavole) e la sostituzione delle parti metalliche. La stazione non sarà accessibile tramite ascensore, da lunedì 5 agosto 2024.

La stessa sarà chiusa a tutta l’utenza, a partire da lunedì 19 agosto 2024 fino a nuovo avviso. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fartiamo.ch/stazioni. Il programma dei lavori potrebbe subire variazioni in funzione di imprevisti esecutivi o meteorologici. La Direzione Fart si scusa per i possibili disagi che potrebbero derivare dall’esecuzione dei lavori e ringrazia per la comprensione.