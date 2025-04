Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri per la settimana del 31 marzo. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura degli svincoli di Verbania e Gravellona Toce in uscita provenendo da Arona e in entrata in direzione Sempione dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 31 marzo.

Tra Borgomanero e allacciamento A26/D8 in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 1° aprile; uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro ad Arona o Castelletto Ticino.

Chiusura degli svincoli di Verbania e Gravellona Toce in uscita provenendo da Sempione e in entrata in direzione Arona dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 2 aprile.

Tra allacciamento A26/D8 e Borgomanero in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 2 aprile; uscita consigliata ad Arona o Castelletto Ticino e possibile rientro a Borgomanero.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Borgomanero e allacciamento A26/A08 in direzione Gravellona tra le pkm 155+500 e 156+300 fino a venerdì 11 aprile.

Tra Borgomanero e allacciamento A26/A08 in direzione Gravellona tra le pkm 158+700 e 159+900 fino a venerdì 11 aprile.

Tra allacciamento A26/A08 e Borgomanero in direzione Genova tra le pkm 160+000 e 158+900 fino a venerdì 11 aprile.

Tra Carpugnino e Meina in direzione Arona tra le pkm 178+800 e 175+400 fino a venerdì 4 aprile.

Sula D08 Gallarate-Gattico, tra Castelletto Ticino e allacciamento D08/A26 in direzione A26 Trafori tra le pkm 22+800 e 23+200 fino a venerdì 11 aprile.

Sulla D36 Stroppiana Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 22+500 e 24+500 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+500 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Genova tra le pkm 189+900 e 181+000 da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile.