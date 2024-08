Schianto sulla 337, auto va a sbattere. Ferito il conducente

Incidente poco prima delle 18 sulla strada della Valle VIgezzo. Una Suzuky Ignis che procedeva in direzione Druogno è andata a sbattere poco dopo località Bettola prima del bivio per Coimo. L'auto è andata contro la parete a lato strada senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto, oltre ad un'ambulanza di base e ad un a Medicalizzata per prestare le cure del caso all'automobilista che sembrerebbe non aver subito gravi ferite, anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Contenuti fortunatamente i disagi al traffico sia in direzione Druogno che in direzione Masera.