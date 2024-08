''Nessun gabinetto, nè un gazebo per l'assistenza al parcheggio di via Piave''

Si lamentano diversi viaggiatori costretti a fare ‘scalo’ a Domodossola, dove l’arrivo e la partenza dei bus è stata spostata in via Piave, nel parcheggio della Vigezzina. Soluzione adottata dopo che la linea ferroviaria del Sempione è stata interrotta per lavori di potenziamento.

Le lamentele riguardano soprattutto due questioni. La prima è l’assenza di gabinetti e la seconda la mancanza di un gazebo per una minima assistenza in caso di necessità.

‘’Abbiamo visto viaggiatori fare i loro bisogni nel piazzale proprio per l’assenza di gabinetti mobili. Alle nostre lamentele ci hanno risposto che in stazione i gabinetti ci sono. Peccato, ci dicono, che per arrivare in stazione occorra fare diverse centinaia di metri a piedi’’ spiegano alcuni viaggiatori stranieri appena scesi da un pullman.

‘’Inoltre col caldo che fa si potrebbe anche aver bisogno di assistenza: bastava poco insediare un gazebo con un po' d'acqua o per informazioni con qualche persona pronta ad assistere i passeggeri che già si fanno ore e ore sui pullman. Sarvirebbe anche in caso di un malore avere un riparo’’ aggiungono.

Da venerdì 9 a venerdì 30 agosto, infatti, la fermata a Domodossola dei pullman sostitutivi dei treni è stata temporaneamente trasferita in Via Piave nel parcheggio della Vigezzina.