Pregliese, la Seconda Categoria nel mirino

L’anno scorso, a Ornavasso, Gianni Lipari fece la storia, calcisticamente parlando: vittoria del campionato di Prima Categoria e Ornavassese per la prima volta in Promozione. Invece la stagione scorsa la Pregliese disputò un campionato di Terza Categoria un po’ al di sotto delle aspettative, mancando la qualificazione ai playoff.

In estate il sodalizio gialloverde e l’allenatore domese hanno trovato l’accordo per la prossima stagione, ed è bastato l’annuncio del nuovo allenatore per collocare la formazione ossolana nel novero delle favorite del girone VCO della Terza Categoria.

Mister Lipari, come è maturata la decisione di ripartire dalla Terza dopo la storica vittoria a Ornavasso?



“Per me l’importante è allenare e stare bene con i miei giocatori e la società, in più sono anche vicino a casa. La Terza è una categoria che conosco poco, ma dopo qualche settimana di pausa non vedo l’ora di ricominciare. Inizieremo ad allenarci il 27 agosto e, in attesa della Coppa Piemonte, la prima amichevole sarà domenica 1 settembre contro il Piedimulera: sarà anche l’occasione per salutare qualche mio ex giocatore dell’anno scorso, come Elca e Odini”.

Come vi siete mossi in questo calciomercato?

“Abbiamo preso tanti giocatori di livello per questa categoria, in più abbiamo confermato quasi tutta la rosa dell’anno scorso: nessuno vuole andare via, è un buon segnale, significa che qui si sta bene e si può lavorare come si deve. L’altra novità positiva è che torniamo a giocare a Crevola, dopo un anno di esilio a Cosasca: siamo contenti perché è il nostro campo, ed è un terreno dove si può fare calcio”.

Quali sono i vostri principali acquisti?



“Sono arrivati ben cinque giocatori da Varzo: Marta, Piroia, Apadula, Trunfio e Biselli. Poi Alemanno e Garrone dal Crodo, ragazzi che ho già allenato nelle giovanili, Cardona, Zois e Bandinelli. Credo di avere a disposizione un’ottima rosa per la Terza, ora c’è solo da lavorare”.

L’obiettivo non può che essere la promozione in Seconda:

“Sì, l’obiettivo è quello, poi che sia vincendo il campionato o tramite i playoff poco importa. Noi comunque vogliamo salire, è quello che si aspetta la società e anche il sottoscritto, non mi piace nascondermi”.

Quali sono le vostre avversarie più accreditate?



“E’ ancora presto per dirlo. Come dicevo conosco poco la Terza, e fino alla chiusura delle iscrizioni non si sa nemmeno esattamente quante squadre saremo. Le altre formazioni ossolane mi sembra che si stiano muovendo bene, a Montecrestese c’è entusiasmo, e la Mergozzese ha piazzato qualche colpo importante. Speriamo di fare un bel campionato e di divertirci”.