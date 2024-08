Torna attivo il servizio di micologia dell'Asl Vco per il controllo dei funghi spontanei

Il servizio di micologia dell’Asl Vco è anche quest’anno a disposizione dei cercatori di funghi per la verifica della commestibilità di quanto raccolto nel periodo compreso tra il 26 agosto e il 31 ottobre.

Il servizio è rivolto ai raccoglitori di funghi sia per verificare la commestibilità che per avere consulenze gratuite in materia micologica, ma anche ai commercianti in possesso di abilitazione alla vendita. Tutti i ristoratori che utilizzano funghi epigei spontanei devono infatti utilizzare funghi certificati.

Lo sportello è aperto al pubblico sia a Domodossola che a Omegna con le seguenti modalità: a Domodossola, in via Scapaccino 47, il lunedì e il venerdì dalle 8.45 alle 9.30; a Omegna in via IV novembre 294, il mercoledì dalle 14.00 alle 15.00. Nei giorni 9, 13 settembre e 18 ottobre gli sportelli saranno chiusi.

Per ulteriori informazioni sono disponibili, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, i seguenti numeri di telefono: 0324-491677-491683 (Domodossola), 0323-868040-868044 (Omegna), 0323-541441-541467 (Verbania).