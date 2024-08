L’Orcesco si aggiudica il Torneo dei Rioni di Druogno

È andata alla squadra dell’Orcesco l’edizione 2024 del Torneo dei Rioni di Druogno. La finale per il primo e secondo posto tra Sasseglio e Orcesco ha visto dunque l’Orcesco vincente per 5 a 2. Una bella e combattuta partita fino al 2 a 1 del primo tempo, poi nel secondo tempo l’Orcesco ha avuto la meglio.

Tanti gli spettatori che fanno seguito il torneo organizzato come sempre dalla Sportiva di Druogno. L’associazione per l’occasione ha predisposto un servizio bar all'interno della nuova struttura in legno realizzata nei giorni scorsi. “Si ringrazia tutti gli sponsor, i giocatori, gli arbitri e gli spettatori. Un grazie particolare va ai ragazzi che hanno aiutato nell’organizzazione del torneo - così dalla Sportiva - e un altro a Maghetti, Miscia, Fabrizio, Simone, Luciano e Silvano per la casetta”. Il migliore giocatore è detto Roberto Minniti (Sasseglio). Capocannoniere: Gabriele Folla (Orcesco). Miglior portiere: Luciano Basini (Sasseglio).

In ricordo di Valter Comaita è stato rispettato un minuto di silenzio all'inizio del torneo e prima della finalissima. Un premio come miglior difensore in ricordo di Valter è stato consegnato da Giovanna e Simone ad Antonio Neri, con cui Valter ha giocato diversi tornei. “L'anno prossimo ci sarà una coppa in ricordo del nostro caro amico - anticipano dalla Sportiva. - Si ringrazia anche Giancarlo Cantadore, che ha lasciato la carica di presidente a Simone Mazzetti, che assieme a Walter ha dato e fatto tanto per la Sportiva”.