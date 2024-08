Le previsioni meteo per il fine settimana

Un campo di alta pressione interessa l'area mediterranea, garantendo prevalenza di tempo stabile sul Piemonte. “Oggi però – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte l'avvicinamento di una saccatura in discesa dalle Isole Britanniche verso la Penisola Iberica, convoglierà flussi sudoccidentali sulla nostra regione portando un aumento dell'instabilità sui rilievi, con rovesci e temporali che potrebbero sconfinare anche in pianura. Nella giornata di domenica proseguirà la prevalenza di correnti sudoccidentali che determineranno ancora instabilità moderata. Lunedì sarà probabile instabilità più intensa e diffusa”.

SABATO 24 AGOSTO 2024

Nuvolosità: al mattino irregolarmente nuvoloso sulle zone pedemontane occidentali e sul nord Piemonte, più soleggiato a est e sulle alte vallate occidentali. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme in montagna, in estensione successiva sui settori adiacenti. Precipitazioni: possibile qualche rovescio nella prima parte della giornata sulle zone pedemontane e alpine settentrionali. Dalle ore centrali sviluppo di rovesci o temporali sparsi sulle Alpi, con valori localmente moderati, in possibile sconfinamento sulle zone di pianura adiacenti. Zero termico: in lieve abbassamento sui 4200-4300 m circa. Venti: sulle Alpi deboli da sudovest al mattino, da sud sull'Appennino, in generale intensificazione nel pomeriggio; deboli variabili o orientali in pianura, con rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio

DOMENICA 25 AGOSTO 2024

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso, con possibili schiarite in tarda mattinata e nuovi annuvolamenti nel pomeriggio a partire dalla zona alpina. Precipitazioni: possibili rovesci nella notte sulle zone nordoccidentali. Al pomeriggio possibili rovesci e qualche temporale a partire dalla zona alpina, in genere moderati, localmente in estensione alle zone di pianura adiacenti. Zero termico: senza variazioni di rilievo, sui 4100-4300 m circa. Venti: sulle Alpi moderati da sudovest al mattino, in attenuazione e rotazione da ovest nel pomeriggio; sugli altri settori in genere deboli variabili