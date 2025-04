Cst e Fondazione Comunitaria: firmato un protocollo d'intesa

Una collaborazione biennale è stata siglata nei giorni scorsi tra due realtà importanti della provincia del Vco che muovendosi assieme possono incrementare ulteriormente la promozione della solidarietà e del volontariato e l’impatto di iniziative di promozione sociale sul territorio e la comunità. Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco hanno infatti firmato un protocollo d’intesa che si prefigge di promuovere la cultura del volontariato, della sussidiarietà, della solidarietà nella comunità locale. Ciò con eventi di approfondimento culturale e di attualità sulle tematiche riferite alla sussidiarietà e/o alla solidarietà, alla promozione del bene comune e del non profit rivolti ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni. Per quanto riguarda il mondo dell’impresa poi la collaborazione prevede iniziative specifiche per intercettare il volontariato aziendale.

Qualificare e far acquisire competenze trasversali ai volontari, agli aspiranti volontari e coloro che operano nelle organizzazioni non profit, sono un altro punto del protocollo. Con programmi di formazione per volontari e operatori del settore si intende dare gli strumenti utili - in termini progettuali, gestionali, organizzativi - a fronte dei bisogni delle proprie organizzazioni e delle comunità di riferimento.

Non da ultimo dare visibilità ad un sistema, quello del non profit, promuovendo la conoscenza degli enti del terzo settore nel territorio e delle loro iniziative con strumenti qualificati di comunicazione e iniziative promozionali specifiche quali momenti pubblici, eventi, produzione di materiale qualitativamente di impatto.

“È una collaborazione importante quella siglata con la Fondazione Vco – commenta il Presidente Cst Carlo Teruzzi – che ci permetterà di realizzare progetti congiunti per rispondere ai bisogni del territorio e che abbiano un impatto su tutta la comunità. Attraverso il gruppo di lavoro composto da membri di entrambe le organizzazioni sarà inoltre possibile un costante confronto e condividere risorse e informazioni utili per il potenziamento delle attività di volontariato".

“La costruzione di partenariati e sinergie, in particolar modo a livello locale, è al centro della nostra visione e missione istituzionale. Riteniamo sia sempre più necessario e strategico accompagnare Il mondo del volontariato e, più in generale del terzo settore, in un percorso di formazione continua finalizzato a rafforzare e implementare le competenze interne delle organizzazioni” conclude il Presidente della Fondazione Maurizio De Paoli.