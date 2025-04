25 aprile, Cassani (Lega): "Stupito dalle parole di risentimento di Giuliana Sgrena sul sindaco Pizzi"

“Mi hanno stupito le parole di forte risentimento pronunciate da Giuliana Sgrena nei confronti del sindaco di Lucio Pizzi”. Lo dichiara in una nota Stefano Cassani, segretario Lega Domodossola. “La liberazione – prosegue - pur se improntata alla sobrietà per rispettare il momento contingente, è la festa di tutti e non solo di una certa parte della sinistra e quando sento frasi a sproposito come quelle di ieri in piazza Matteotti mi convinco che è stata sprecato l’ennesima occasione di trascorrere una bella giornata di festa in cui si ricorda, come dice il nostro leader Salvini, un momento di liberazione di cui tutti sono stati protagonisti. Al primo cittadino Pizzi esprimo dunque la solidarietà della Lega, ma gli ricordo che è stato lui a volersi alleare con la sinistra: chi è causa del suo mal pianga se stesso”.