Una giornata ricca di appuntamenti alla Sagra della Patata 2024

Quella di domenica 25 agosto è una giornata ricca di eventi alla Sagra della Patata di Montecrestese, che quest’anno celebra la sua trentesima edizione.

Il programma si apre alle 8.30 con le visite guidate ai tesori di Montecrestese a cura della Pro Loco. Alle 10.30 l’apertura della festa, con la vendita di patate nostrane e il “concorso della patata”. Alle 11.00 la presentazione delle Sagre di Qualità, marchio che la Sagra della Patata ha ricevuto quest’anno, prima in Ossola. Alle 12.00 l’apertura del ristorante.

Alle 14.30 “Le mani in pasta”, un laboratorio per bambini dedicato all’arte di impastare gli gnocchi; a seguire lo spettacolo circense per grandi e piccini a cura del Circus di Bing.

Si riprende poi la sera alle 18.30 con l’apertura del ristorante per la cena e, dalle 19.30, la musica di Radio Studio 92. Alle 20.30 il terzo appuntamento con il “Festival della prevenzione” a cura di Lilt con i dottori Francesco Pesce e Maria Adelaide Mellano che parlano di prevenzione e di come prendersi cura della propria salute.

Alle 21.30 il concerto dei Pentagrami, band ossolana che celebra il suo ventesimo anniversario con la serata “20 anni di Pentagrami e 30 anni di Sagra”. Ospite Salvatore Ranieri, il cantante della solidarietà.

Alla stessa ora nell’area giovani la musica di Alessandro Gallo & Michele Guaglio Duo, mentre alle 23.00 serata disco con dj Giada Brincè.

Dalle 20.00 alle 3.00 è attivo il servizio navetta gratuito dalla stazione di Domodossola all’area della festa e viceversa.